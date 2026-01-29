Συνελήφθησαν οι κλέφτες - ποδηλάτες του Αστικού ΚΤΕΛ: Νεαροί Ρομά με πάνω από 25 κλοπές στην περιοχή της Καλαμάτας (βίντεο)

Πλούσια δράση έχοντας διαπράξει συνολικά περισσότερες από 25 κλοπές και απόπειρες σε καταστήματα, σπίτια και οχήματα στην Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή με παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 31.000 ευρώ είχαν αναπτύξει οι νεαροί Ρομά, που μεταξύ άλλων τα ξημερώματα της Τρίτης “χτύπησαν” τα γραφεία του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας.

Με την αξιοποίηση του βιντεοληπτικού υλικού από την παραπάνω κλοπή και άλλων στοιχείων από παλιότερες πράξεις τους οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση στην Καλαμάτα την Τετάρτη τρεις νεαρούς Ρομά, ηλικίας 20, 22 και 24 ετών αντίστοιχα, ενώ αναζητείται ακόμα ένας 22χρονος ομόφυλος τους.

Κατά τη σύλληψη τους και τις έρευνες που έγιναν στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, είδη ένδυσης, γάντια και ρουχισμός απόκρυψης χαρακτηριστικών προσώπου.

Όπως προέκυψε από την έρευνα και την προανάκριση οι 4 νεαροί είχαν τουλάχιστον από τις 11 Δεκεμβρίου συστήσει εγκληματική οργάνωση έχοντας προχωρήσει σε τουλάχιστον 17 διαρρήξεις και κλοπές και 3 απόπειρες σε καταστήματα και επιχειρήσεις, καθώς και σε τουλάχιστον 9 περίπτωσης κλοπής οχημάτων.

Ειδικότερα:

- Στις 11 Δεκεμβρίου αφαίρεσαν από μεταφορική εταιρεία στα Ακοβίτικα το ποσό των 2.000 ευρώ από το ταμείο και ένα χρηματοκιβώτιο με 10.000 ευρώ.

- Στις 15 Δεκεμβρίου αφαίρεσαν 1.000 ευρώ από οινοποιείο στη Σπερχογεία, καθώς επίσης φόρμες εργασίας και γάντια από επιχείριση κατασκευής φερέτρων στο Ασπρόχωμα.

- Στις 17 Δεκεμβρίου στην Καλαμάτα αφαίρεσαν το ποσό των 600 ευρώ από επιχείρηση ταχυμεταφορών, καθώς επίσης το ποσό των 1.400 ευρώ από το ταμείο πολυκαταστήματος γενικού εμπορίου και χρηματοκιβώτιο με 4.000 ευρώ.

- Στις 19 Δεκεμβρίου στην Καλαμάτα αφαίρεσαν από βουλκανιζατέρ το ποσό των 500 ευρώ και από εταιρεία μεταφορών το ποσό των 50 ευρώ, καθώς επίσης και από εταιρεία τροφίμων στη ΒΙΠΕ Καλαμάτας το ποσό των 500 ευρώ.

- Στις 22 Δεκεμβρίου στην Καλαμάτα από λογιστικό γραφείο το ποσό των 30 ευρώ.

- Στις 25 Δεκεμβρίου στην Καλαμάτα από ιδιωτική μονάδα χρόνιας αιμοκάθαρσης αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο, το οποίο όμως ήταν άδειο, καθώς επίσης από κατάστημα καπνικών προϊόντων το ποσό των 2.000 ευρώ και πακέτα τσιγάρων συνολικής αξίας 6.000 ευρώ.

- Στις 31 Δεκεμβρίου από ιατρείο - φυσιοθεραπευτήριο στην Καλαμάτα το ποσό των 110 ευρώ.

- Στις 11 Ιανουαρίου στο Ασπρόχωμα από επιχείρηση βιολογικών προϊόντων 300 ευρώ και 4 φορητούς ασυρμάτους αξίας 400 ευρώ.

- Στις 14 Ιανουαρίου από αρτοποιείο στην Καλαμάτα το ποσό των 2.000 ευρώ.

- Στις 27 Ιανουαρίου διέρρηξαν τα γραφεία του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας αρπάζοντας το ποσό των 200 ευρώ και λίγο αργότερα το ποσό των 100 ευρώ από γυμναστήριο και το ποσό των 283 ευρώ από κατάστημα πώλησης ενδυμάτων.

Παράλληλα στις 17 Δεκεμβρίου είχαν κλέψει από την Καλαμάτα ένα μοτοποδήλατο, στις 5 Ιανουαρίου ένα αγροτικό αυτοκίνητο από τα Λέικα, ενώ “χτυπούσαν” μέχρι και ποδήλατα. Στα τέλη Δεκεμβρίου είχαν κλέψει 3 ποδήλατα, ενώ στις 27 Ιανουαρίου έκλεψαν από πυλωτή πολυκατοικίας στην Καλαμάτα ακόμα 4, τα οποία χρησιμοποίησαν μάλιστα για να μετακινηθούν για τις προαναφερθείσες κλοπές της ίδιας μέρας.

Όσον αφορά τις απόπειρες αυτές αφορούν υποκατάστημα των σούπερ μάρκετ “Σκλαβενίτης” από όπου στις 22 Δεκεμβρίου προσπάθησαν να πάρουν χρηματοκιβώτιο χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς και δύο πρακτορεία ΟΠΑΠ στην Καλαμάτα. Ειδικότερα στις 31 Δεκεμβρίου μπήκαν σε πρακτορείο χωρίς να αφαιρέσουν κάτι και στις 27 Ιανουαρίου, δεν κατάφερναν να μπουν γιατί χτύπησε ο συναγερμός.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση-συμμορία, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και αποπειρών, η οποία περιλαμβάνει και τον 22χρονο συνεργό που αναζητείται.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελέα Καλαμάτας, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, συνεχίζονται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη και άλλων παρόμοιων αδικημάτων.