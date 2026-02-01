Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη λιτανεία της Υπαπαντής

Ειδικότερα για τη διευκόλυνση των πολιτών που θα παρευρεθούν στις εορταστικές εκδηλώσεις και τη λιτάνευση της εικόνας της Πολιούχου της Καλαμάτας τη Δευτέρα από την 06:30 π.μ. έως και την 1 μ.μ.θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση και από την 10 π.μ. έως και την 1 μ.μ. θα απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στις οδούς Υπαπαντής, Χρυσοστόμου Θέμελη, Σταδίου, 23ης Μαρτίου, Αριστομένους, Π. Καίσαρη, Φαρών, Φάριος, Μητρ. Μελετίου, Αγ. Ιωάννου και Κυριακούλη.
Επιπλέον σήμερα 1 και αύριο 2 Φεβρουαρίου απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων άνω των 2,5 τόνων στις οδούς Υπαπαντής και Μητρ. Μελετίου (από την οδό Φάριος έως την οδό Υπαπαντής), καθώς και στις κάθετες οδούς που συμβάλλουν ή διασταυρώνονται και με κατεύθυνση προς τις προαναφερόμενες οδούς, πλην των λεωφορείων της Αστικής - Υπεραστικής γραμμής.