Κεφαλογιάννης: Η Ευρώπη χρειάζεται ψηφιακή αυτονομία χωρίς απομόνωση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να πρωταγωνιστήσει στην παγκόσμια κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο νέος αυτός Κανονισμός αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής τεχνολογικής κυριαρχίας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τονίζει ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης, ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης με αφορμή την παρουσίαση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον νέο Κανονισμό «Cloud and AI Development Act» (CADA). Η πρόταση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος υπολογιστικού νέφους (Cloud) και Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

«Η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης δεν σημαίνει απομάκρυνση από τους συμμάχους και τους εταίρους μας. Σημαίνει την ικανότητα να διαπραγματευόμαστε από θέση ισορροπίας και ισχύος», υπογραμμίζει ο κ. Κεφαλογιάννης στη δήλωσή του και αμέσως προσθέτει: «Μια Ευρώπη που εξαρτάται πλήρως από εξωτερικές τεχνολογικές υποδομές δεν διαθέτει πραγματική διαπραγματευτική ισχύ. Αντίθετα, μια Ευρώπη που επενδύει στη δική της παραγωγική και καινοτομική ικανότητα μπορεί να οικοδομεί συνεργασίες βασισμένες στο αμοιβαίο συμφέρον και όχι στη μονόπλευρη εξάρτηση».

Όπως τονίζει, «η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας απαιτεί κοινό ευρωπαϊκό σχεδιασμό, συντονισμό επενδύσεων, κοινές υποδομές και ενιαία στρατηγική κατεύθυνση.

Η αυτονομία χωρίς απομόνωση αποτελεί στρατηγική ωριμότητας. Ζούμε σε ένα περιβάλλον όπου η ισχύς δεν καθορίζεται από την αυτάρκεια αλλά από την ανθεκτικότητα, την ευελιξία και την ικανότητα προσαρμογής.

Για την Ευρώπη, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν θα είναι ανοιχτή ή κλειστή. Είναι αν θα είναι σε θέση να επιλέγει πού εξαρτάται και υπό ποιους όρους. Αυτή η δυνατότητα θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης».

«Η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί ουσιαστικά από τη νέα αυτή ευρωπαϊκή στρατηγική, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση, τις επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό της χώρας», καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Κεφαλογιάννης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ