25χρονος Ρομά προσπάθησε να μπουκάρει σε σπίτι στον Άγιο Φλώρο

Να μπουκάρει σε σπίτι στον Άγιο Φλώρο προσπάθησε ένας 25χρονος Ρομά το απόγευμα του Σαββάτου.

Έγινε όμως αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, ενώ επιχειρούσε να πηδήξει στην αυλή και τότε τράπηκε σε φυγή. Λίγες ώρες αργότερα ο νεαρός εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Α’ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας και συνελήφθη για απόπειρα κλοπής. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.