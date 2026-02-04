Μπαράζ διαρρήξεων σε καταστήματα στον Μελιγαλά

Τρεις άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε κλεμμένο αυτοκίνητο και είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, “χτύπησαν” μέσα σε μισή ώρα πέντε επιχειρήσεις στο Μελιγαλά, αρπάζοντας χρήματα από τα ταμεία και προκαλώντας μεγάλες φθορές στις εισόδους.

Ειδικότερα στόχος των δραστών έγιναν μια ψησταριά, μία εταιρεία ταχυμεταφορών, ένα ασφαλιστικό γραφείο, ένα αρτοποιείο και ένα πρακτορείο ΟΠΑΠ, στην οδό Πηγάδας και στην 7η επαρχιακή οδό.

Ηταν λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα της Κυριακής όταν οι τρεις δράστες άρχισαν να “χτυπούν” τα καταστήματα, σπάζοντας με λοστό τις γυάλινες εισόδους.

Η δράση τους είχε ολοκληρωθεί μέχρι τις 5 το πρωί, με τη λεία τους να αγγίζει τα 2.000 ευρώ.

Αρχικά μπούκαραν σε μία ψησταριά από την οποία έκλεψαν 200 ευρώ και στη συνέχεια σε ένα κατάστημα ταχυμεταφορών που βρήκαν στην ταμειακή μηχανή και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 30 ευρώ.

Από ένα ασφαλιστικό γραφείο άρπαξαν 100 ευρώ και από έναν φούρνο το χρηματικό ποσό των 115 ευρώ.

Το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό το πήραν από ένα πρακτορείο ΟΠΑΠ, από την ταμειακή μηχανή του οποίου αφαίρεσαν 1.500 ευρώ.

Εκτός από τα χρήματα οι επιχειρηματίες του Μελιγαλά μετρούν ζημιές, μιας και προκλήθηκαν εκτεταμένες φθορές στις προσόψεις των καταστημάτων τους.

Αστυνομικοί από το Α.Τ. Οιχαλίας έσπευσαν στο σημείο, καταγράφοντας τις κλοπές, με τις Αρχές να έχουν στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που δείχνουν τη δράση της σπείρας των διαρρηκτών.

Οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη μικρή κοινωνία του Μελιγαλά να έχει δικαιολογημένα αναστατωθεί από το μπαράζ διαρρήξεων που έγινε με θρασύτατο τρόπο σε κεντρικά σημεία της κωμόπολης και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Κ.Ηλ.