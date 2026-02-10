Σύλληψη 43χρονου στην Καλαμάτα: Προσπάθησε να διαρρήξει παγκάρι στο Νεκροταφείο

Το παγκάρι στο Νεκροταφείο της Καλαμάτας έβαλε στο… μάτι ένας 43χρονος το απόγευμα της Κυριακής.

Ο δράστης επιχείρησε να διαρρήξει το παγκάρι και να πάρει τα χρήματα που περιείχε, όμως έγινε αντιληπτός από εργαζόμενη του χώρου που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στο σημείο και η οποία ειδοποίησε την Αστυνομία.

Αμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Μεσσηνίας, που πέρασαν χειροπέδες στον 43χρονο, ο οποίος σε έλεγχο που του έγινε βρέθηκε να έχει πάνω του 10 ναρκωτικά χάπια, τα οποία κατασχέθηκαν.

Οπως προέκυψε από την προανάκριση ο ίδιος άνδρας είχε κλέψει δύο φορές ένα περίπτερο στο κέντρο της Καλαμάτας.

Στις 3 Φεβρουαρίου παραβίασε το μηχάνημα παιχνιδιών του περιπτέρου και πήρε 100 ευρώ και προχθές Κυριακή το πρωί στο ίδιο περίπτερο έκλεψε από το μηχάνημα το ποσό των 10 ευρώ.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων

Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.