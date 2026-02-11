9 συλλήψεις στη Μεσσηνία σε αστυνομική επιχείρηση

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έγιναν έλεγχοι σε 706 άτομα, εκ των οποίων τα 629 ήταν Ελληνες και 77 ήταν αλλοδαποί. Προσήχθησαν 53 άτομα, από τα οποία 41 ήταν Ελληνες και 12 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν 21 άτομα.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 483 οχήματα, βεβαιώθηκαν συνολικά 179 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και πραγματοποιήθηκε μία ακινητοποίηση οχήματος.

Οσον αφορά τη Μεσσηνία επτά συλλήψεις έγιναν κυρίως στην περιοχή της Καλαμάτας για μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα συνελήφθη ένας 52χρονος στο Ακρογιάλι με 5,8 γραμμάρια χασίς, ένας 71χρονος στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας με 2,4 γραμμάρια χασίς, ένας 30χρονος στην Καλαμάτα με 2 γραμμάρια χασίς, ένας 28χρονος στα Φιλιατρά με 4,3 γραμμάρια χασίς, ένας 61χρονος στον οικισμό Κωνσταντίνοι του δήμου Οιχαλίας με 5,2 γραμμάρια χασίς, ένας 20χρονος στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας με 1,4 γραμμάρια χασίς και τέλος ένας 85χρονος στη Θουρία που κατείχε μισό ναρκωτικό χάπι.

Ακόμη συνελήφθησαν δύο άτομα για στέρηση δελτίου ταυτότητας, ένας 21χρονος Ρομά στο Ασπρόχωμα και ένας 52χρονος Ρομά στα Ακοβίτικα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο εισαγγελείς.

Κ.Ηλ.