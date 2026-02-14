Μάνη: Συλλήψεις ανηλίκων για απόπειρα κλοπής κλιματιστικού

Να κλέψουν ένα κλιματιστικό από αυλή σπιτιού σε χωριό του δήμου Ανατολικής Μάνης επιχείρησαν δύο ανήλικοι Ρομά προχθές το πρωί.

Πρόκειται για δύο αδέρφια ηλικίας 16 και 17 χρονών που στις 11 το πρωί της Πέμπτης εισήλθαν στην αυλή ενός σπιτιού στις Αιγιές του δήμου Ανατολικής Μάνης και αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν ένα κλιματιστικό που ήταν τοποθετημένο στον προαύλιο χώρο.

Ο 56χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού όμως τους αντιλήφθηκε και οι νεαροί έφυγαν άπρακτοι, αποχωρώντας με ένα αυτοκίνητο από το σημείο το οποίο οδηγούσε ένας 38χρονος Ρομά, ο οποίος τους περίμενε.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ύστερα από αναζητήσεις της Αστυνομίας, συνελήφθησαν οι δύο νεαροί Ρομά και ο 38χρονος στον Πλάτανο της Ανατολικής Μάνης από αστυνομικούς του Α. Τ. Γυθείου.

Επιπλέον, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης Λακωνίας συνελήφθη και η 51χρονη μητέρα των ανηλίκων για

παραμέληση της εποπτείας τους.

Κ.Ηλ.