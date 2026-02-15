Μεσσηνία: Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων (16-22/2)

Ανακοινώθηκαν χθες τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την επόμενη εβδομάδα από 16 έως 22 Φεβρουαρίου στα γεωγραφικά όρια της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου.

Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας τα δρομολόγια που έχουν προγραμματιστεί ανά ημέρα είναι τα εξής:

Δευτέρα 16/2 απογευματινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Πρόδρομος - Αγαλιανή - Κυπαρισσία - Φιλιατρά -

Χριστιανούπολη - Πλάτη - Περδικονέρι - Στασιό - Ξηρόκαμπος - Αρμενιοί - Βρύσες

- Μουριατάδα - Σελλά και Αετός.

Τρίτη 17/2 απογευματινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Αχλαδοχώρι - Μαθία - Λύκισσα - Γαμβριά - Κόκκινο -

Άνω Αμπελόκηποι - Κάτω Αμπελόκηποι - Εξοχικό - Ζιζάνι - Καπλάνι – Υάμεια.

Τετάρτη 18/2 απογευματινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Νέδουσα - Αλαγονία - Πηγές - Αρτεμισία - Λαδάς -

Άνω Καρβέλι - Κάτω Καρβέλι - Περιβολάκια – Ελαιοχώριο.

Πέμπτη 19/2 πρωινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Εύα - Αγριλιά - Αμφιθέα - Ανδρούσα - Καλογερόραχη -

Ελληνοεκκλησιά - Τρίκορφο – Κλήμα.

Παρασκευή 20/2 πρωινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Φλεσσιάδα - Ποταμιά - Παλαιό Λουτρό - Κάτω

Βούταινα - Βούταινα - Μάκραινα - Παλαιά Βρύση - Κουλκάδα - Κεφαλόβρυσο -

Τριπύλα – Ραπτόπουλο.

Σάββατο 21/2 πρωινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Εξωχώρι - Σαϊδόνα - Καστάνια - Καρυοβούνι - Μηλέα - Πλάτσα - Νομιτσί - Θαλάμες - Λαγκάδα - Αγ. Νίκωνας.