Τρεις συλλήψεις σε καταυλισμούς Ρομά σε Καλαμάτα και Οιχαλία

Στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν προχθές το πρωί σε καταυλισμούς Ρομά σε Μεσσηνία και Κορινθία με έξι συνολικά συλλήψεις.

Στη Μεσσηνία οι επιχειρήσεις έγιναν σε καταυλισμούς στους δήμους Καλαμάτας και Οιχαλίας από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας.

Στη Μεσσηνία ελέγχθησαν 17 άτομα, προσήχθησαν 5 άτομα, ενώ συνελήφθησαν τρία άτομα.

Ειδικότερα συνελήφθη ένας 43χρονος στη Θουρία γιατί κατείχε 2,3 γραμμάρια χασίς, ένας 20χρονος στην Καλαμάτα για ανυποταξία στο εσωτερικό και μια 46χρονη στα Ακοβίτικα για στέρηση δελτίου ταυτότητας.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων βεβαιώθηκαν τρεις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και κατασχέθηκε ένα κυνηγετικό όπλο.

Πρόκειται για στοχευμένες δράσεις, όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. που “αποσκοπούν στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου”.