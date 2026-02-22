Μεσσηνία: Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων (23/2-1/3)

Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας τα δρομολόγια θα είναι τα εξής:
Τρίτη 24/2 απογευματινές ώρες
Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Πρόδρομος - Αγαλιανή - Κυπαρισσία - Φιλιατρά -
Χριστιανούπολη - Πλάτη - Περδικονέρι - Στασιό - Ξηρόκαμπος - Αρμενιοί – Βρύσες - Μουριατάδα - Σελλά και Αετός.
Τετάρτη 25/2 απογευματινές ώρες
Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Νέδουσα - Αλαγονία - Πηγές - Αρτεμισία - Λαδάς -
Άνω Καρβέλι - Κάτω Καρβέλι - Περιβολάκια – Ελαιοχώριο.
Πέμπτη 26/2 πρωινές ώρες
Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Εύα - Αγριλιά - Αμφιθέα - Ανδρούσα - Καλογερόραχη - Ελληνοεκκλησιά - Τρίκορφο – Κλήμα.
Παρασκευή 27/2 πρωινές ώρες
Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Αχλαδοχώρι - Μαθία - Λύκισσα - Γαμβριά - Κόκκινο - Άνω Αμπελόκηποι - Κάτω Αμπελόκηποι - Εξοχικό - Ζιζάνι - Καπλάνι – Υάμεια.
Σάββατο 28/2 πρωινές ώρες
Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Εξωχώρι - Σαϊδόνα - Καστάνια - Καρυοβούνι - Μηλέα - Πλάτσα - Νομιτσί - Θαλάμες - Λαγκάδα - Αγ. Νίκωνας.