Μεσσηνία: Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων (23/2-1/3)

Ανακοινώθηκαν τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την επόμενη εβδομάδα από 23 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου.

Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας τα δρομολόγια θα είναι τα εξής:

Τρίτη 24/2 απογευματινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Πρόδρομος - Αγαλιανή - Κυπαρισσία - Φιλιατρά -

Χριστιανούπολη - Πλάτη - Περδικονέρι - Στασιό - Ξηρόκαμπος - Αρμενιοί – Βρύσες - Μουριατάδα - Σελλά και Αετός.

Τετάρτη 25/2 απογευματινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Νέδουσα - Αλαγονία - Πηγές - Αρτεμισία - Λαδάς -

Άνω Καρβέλι - Κάτω Καρβέλι - Περιβολάκια – Ελαιοχώριο.

Πέμπτη 26/2 πρωινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Εύα - Αγριλιά - Αμφιθέα - Ανδρούσα - Καλογερόραχη - Ελληνοεκκλησιά - Τρίκορφο – Κλήμα.

Παρασκευή 27/2 πρωινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Αχλαδοχώρι - Μαθία - Λύκισσα - Γαμβριά - Κόκκινο - Άνω Αμπελόκηποι - Κάτω Αμπελόκηποι - Εξοχικό - Ζιζάνι - Καπλάνι – Υάμεια.

Σάββατο 28/2 πρωινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Εξωχώρι - Σαϊδόνα - Καστάνια - Καρυοβούνι - Μηλέα - Πλάτσα - Νομιτσί - Θαλάμες - Λαγκάδα - Αγ. Νίκωνας.