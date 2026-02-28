9 συλλήψεις σε καταυλισμούς Ρομά σε Καλαμάτα και Μεσσήνη

Εννέα άτομα συνελήφθησαν σε αστυνομική επιχείρηση που έγινε το πρωί της Πέμπτης σε καταυλισμούς Ρομά σε Καλαμάτα και Μεσσήνη.

Οι έλεγχοι από αστυνομικούς Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας έγιναν σε καταυλισμούς στις περιοχές Παναγάκια, Πλατύ, Ασπρόχωμα, Αγιο Κωνσταντίνο, Αρφαρά, Θουρία, Μεσσήνη, Κουβέλια και Τρίοδο.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων ελέγχθησαν 33 άτομα,

προσήχθησαν 12 άτομα, ενώ συνελήφθησαν 9 άτομα για διάφορα αδικήματα και βεβαιώθηκαν 5 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα συνελήφθησαν για κατοχή ναρκωτικών ουσιών τρία άτομα, ένας 48χρονος στο Καρτερόλι με 0,2 γραμμάρια κοκαΐνη, με την ίδια ποσότητα κοκαΐνης συνελήφθη ένας 31χρονος στη Σπερχογεία και με 0,7 γραμμάρια ηρωίνης συνελήφθη ένας 60χρονος στον Αγιο Κωνσταντίνο Αρφαρών.

Ακόμη για στέρηση δελτίου ταυτότητας συνελήφθη ένας 52χρονος στην Καλαμάτα και ένας 16χρονος στη Μεσσήνη και ακόμη συνελήφθη ένας 38χρονος φυγόποινος στην Πιλαλίστρα που είχε καταδικαστεί σε 6 χρόνια φυλάκισης για ληστεία.

Τέλος, συνελήφθησαν άλλα τρία άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Κ.Ηλ.