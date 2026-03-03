33χρονος με μικροποσότητα χασίς στα Φιλιατρά

Με μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών συνελήφθη ένας 33χρονος την Κυριακή το πρωί στα Φιλιατρά.

Αστυνομικοί της Β’ Ο.Π.Κ.Ε. Μεσσηνίας έκαναν έλεγχο σε έναν 33χρονο που κατείχε παράνομα 6,96 γραμμάρια χασίς, με την ποσότητα των ναρκωτικών να κατάσχεται.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.