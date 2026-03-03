eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 03 Μαρτίου 2026 14:28

33χρονος με μικροποσότητα χασίς στα Φιλιατρά

Γράφτηκε από την

33χρονος με μικροποσότητα χασίς στα Φιλιατρά

Premium Strom

 

Με μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών συνελήφθη ένας 33χρονος την Κυριακή το πρωί στα Φιλιατρά.

Αστυνομικοί της Β’ Ο.Π.Κ.Ε. Μεσσηνίας έκαναν έλεγχο σε έναν 33χρονο που κατείχε παράνομα 6,96 γραμμάρια χασίς, με την ποσότητα των ναρκωτικών να κατάσχεται.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.

Κατηγορία Αστυνομικά
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις