Μία νεκρή σε τροχαίο τον Φεβρουάριο στη Μεσσηνία

Ενα τροχαίο δυστύχημα με μια νεκρή σημειώθηκε τον Φεβρουάριο στη Μεσσηνία, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου για την οδική ασφάλεια.

Συνολικά τον περασμένο μήνα και στους πέντε νομούς σημειώθηκαν 17 τροχαία ατυχήματα με 23 παθόντες (νεκροί, σοβαρά και ελαφρά τραυματίες).

Το μοναδικό θανατηφόρο τροχαίο ήταν αυτό που έγινε την τελευταία ημέρα του Φλεβάρη, όταν μια 94χρονη παρασύρθηκε από εκσκαφέα στην περιοχή της Ράχης στην Καλαμάτα και έχασε ακαριαία τη ζωή της.

Ακόμη σημειώθηκε ένα σοβαρό τροχαίο με έναν σοβαρά τραυματία και 15 ελαφρά τροχαία ατυχήματα, με 21 ελαφρά τραυματίες.

Τα δύο ελαφρά τροχαία και οι 4 ελαφρά τραυματίες ήταν σε δρόμους της Μεσσηνίας. Παράλληλα στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων το Φεβρουάριο συγκροτήθηκαν 468 συνεργεία ελέγχων μέθης, ενώ πραγματοποιήθηκαν 7.391 έλεγχοι διερεύνησης μέθης και διαπιστώθηκαν 80 παραβάσεις.

Επιπλέον, το ίδιο χρονικό διάστημα βεβαιώθηκαν εκτός των άλλων και 1.474 επικίνδυνες παραβάσεις.

Ειδικότερα βεβαιώθηκαν 801 για υπερβολική ταχύτητα, 217 για μη χρήση της ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση, 141 για Κ.Τ.Ε.Ο., 121 για μη χρήση κράνους κατά την οδήγηση, 61 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, 39 για αντικανονικό προσπέρασμα, 34 για παραβίαση σηματοδότη, 25 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, 12 για αντικανονικούς ελιγμούς, 10 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων, 10 για παραβίαση προτεραιότητας και 3 για οδήγηση με φθαρμένα ελαστικά.