14 κλήσεις σε οδηγούς μηχανών για κράνος στη Μεσσηνία

Μειωμένες ήταν για μία ακόμη εβδομάδα οι κλήσεις που βεβαιώθηκαν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας σε οδηγούς σε συνεπιβάτες μηχανών στη Μεσσηνία για μη χρήση κράνους.

Ειδικότερα την περασμένη εβδομάδα από 2 έως 8 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν 400 έλεγχοι στους δρόμους της Μεσσηνίας και βεβαιώθηκαν 14 παραβάσεις σε οδηγούς που δεν φορούσαν προστατευτικό κράνος.

Συνολικά και στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου την περασμένη εβδομάδα πραγματοποίησαν 1.034 έλεγχοι σε αναβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων και ενοικιαζόμενων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο, καθώς και επαγγελματιών διανομέων για την τήρηση της υποχρέωσης χρήσης κράνους και βεβαιώθηκαν συνολικά 55 παραβάσεις. 51 ήταν οι παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων, δύο σε οδηγούς πατινιών και δύο σε συνεπιβάτες.

Στους άλλους νομούς βεβαιώθηκαν οι εξής παραβάσεις: Αργολίδα 7, Αρκαδία 7, Κορινθία 22 και Λακωνία 5.

Κ.Ηλ.