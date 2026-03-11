4 συλλήψεις σε καταυλισμούς Ρομά σε Καλαμάτα και Μεσσήνη

Στη Μεσσηνία η επιχείρηση έγινε στους δήμους Καλαμάτας και Μεσσήνης από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Μεσσηνίας και ειδικότερα σε Παναγάκια, Πλατύ, Ασπρόχωμα, Αγιο Κωνσταντίνο, Αρφαρά, Θουρία, Μεσσήνη, Κουβέλια και Τρίοδο. Ελέγχθησαν συνολικά 26 άτομα, προσήχθησαν 8 άτομα, ενώ συνελήφθησαν 4 άτομα.

Στον Αγιο Φλώρο συνελήφθη ένας 31χρονος για ναρκωτικά μιας και κατείχε 0,2 γραμμάρια χασίς, δύο άτομα συνελήφθησαν για για στέρηση δελτίου ταυτότητας και ένα άτομο για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα στο πλαίσιο των επιχειρήσεων βεβαιώθηκαν 5 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στους δρόμους της Μεσσηνίας.

Οπως τονίζει η Αστυνομία “οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου”.

Κ.Ηλ.