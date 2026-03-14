Ανήλικοι έκλεβαν ποδήλατα και τσαντάκια στο Αριοχώρι

Πρόκειται για δύο 14χρονους και έναν 16χρονο οι οποίοι προσπάθησαν να εισέλθουν σε αρτοποιείο στο Αριοχώρι με σκοπό την κλοπή, αλλά δεν τα κατάφεραν και έφυγαν άπραγοι.

Οι τρεις νεαροί εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ Μεσσηνίας προχθές το απόγευμα στην Ασπροπουλιά, με τους δύο εξ’ αυτών να επιβαίνουν σε ποδήλατα.

Κατά τον έλεγχο που έγινε από τους αστυνομικούς αποδείχθηκε πως τα ποδήλατα τα είχαν κλέψει. Το ένα από αυλή σπιτιού στο Αριοχώρι, το οποίο αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη και το δεύτερο από ιδιοκτήτη που δεν έχει εξακριβωθεί.

Οι τρεις ανήλικοι Ρομά υπέδειξαν στους αστυνομικούς έναν χώρο σε αγροτική περιοχή που είχαν κρύψει τρία τσαντάκια που είχαν κλέψει τις προηγούμενες ημέρες από το Αριοχώρι. Ειδικότερα στις 6 Μαρτίου είχαν κλέψει από ανυποψίαστη γυναίκα το τσαντάκι της από το κοιμητήριο στο Αριοχώρι, την επόμενη ημέρα έκλεψαν ένα τσαντάκι από ανασφάλιστο όχημα και στις 8 Μαρτίου αφαίρεσαν ένα ακόμη τσαντάκι από σταθμευμένο όχημα.

Τα τρία τσαντάκια αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους με το περιεχόμενο τους.

Τέλος και οι τρεις ανήλικοι στερούνταν δελτίου ταυτότητας. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.