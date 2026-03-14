Δρακονέρι Μεσσήνης: “Σήκωσαν” ψυγεία, έπιπλα και τηλεοράσεις από κατοικία

Οικιακές συσκευές, κλιματιστικά ακόμη και έπιπλα… σήκωσαν από εξοχική κατοικία στο Δρακονέρι του δήμου Μεσσήνης δύο δράστες.

Η κλοπή εξιχνιάστηκε ύστερα από αστυνομική έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Μεσσήνης και δράστες είναι δύο Ρομά ηλικίας 49 και 28 ετών που φόρτωσαν… ό,τι βρήκαν στο σπίτι σε αγροτικό αυτοκίνητο, εκμεταλλευόμενοι τη απουσία του ιδιοκτήτη από αυτό.

Η υπόθεση κλοπής έγινε γνωστή όταν 55χρονος κατήγγειλε πως άγνωστοι παραβίασαν την εξοχική του κατοικία στο Δρακονέρι το χρονικό διάστημα από 8 έως 10 Μαρτίου, κλέβοντας ότι μπορούσαν και τους ήταν χρήσιμο.

Ειδικότερα αφαίρεσαν από το σπίτι δύο ψυγεία, μια ηλεκτρική κουζίνα, τρεις τηλεοράσεις, ένα κλιματιστικό (εσωτερική και εξωτερική μονάδα), διάφορα έπιπλα, ένα πιεστικό μηχάνημα, αλλά και είδη ένδυσης!

Μετά από έρευνα της Αστυνομίας προέκυψε πως δράστες είναι οι δύο Ρομά, ενώ σε έρευνες που ακολούθησε στα σπίτια τους εντοπίστηκαν μέρος των κλοπιμαίων.

Ειδικότερα βρέθηκε ένα κλιματιστικό, μία τηλεόραση και ένα πιεστικό μηχάνημα, τα οποία αναγνωρίστηκαν από τον παθόντα και του αποδόθηκαν.

Σε βάρος των δύο Ρομά σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή, ενώ η προανάκριση από το Α.Τ. Μεσσήνης συνεχίζεται.

