Νέα απάτη με SMS για δήθεν τροχονομικές παραβάσεις

Πρόκειται για μία μέθοδο που είχε εμφανιστεί στις αρχές Φεβρουαρίου και επανέρχεται πλέον με νέα παραλλαγή, σχετικά με δήθεν επιβολή προστίμων τροχαίων παραβάσεων.

Το νέο μήνυμα αναφέρει ότι «το πρόστιμο τροχαίας παραμένει ανεξόφλητο για περισσότερες από 10 ημέρες», επιχειρώντας να δημιουργήσει αίσθημα ανησυχίας και πίεσης στους πολίτες. Με αυτό τον τρόπο οι δράστες στοχεύουν ιδίως σε όσους είχαν αγνοήσει την προηγούμενη ειδοποίηση, ώστε να θεωρήσουν εσφαλμένα ότι πρόκειται για νόμιμη και επαναλαμβανόμενη

ενημέρωση και να παραπλανηθούν. Στο μήνυμα περιλαμβάνεται σύνδεσμος (link), ο οποίος οδηγεί σε διαδικτυακό περιβάλλον που προσομοιάζει με επίσημη πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ωστόσο, πρόκειται για πλαστό ιστότοπο που έχει δημιουργηθεί με σκοπό την υποκλοπή προσωπικών και οικονομικών στοιχείων των πολιτών.

Η Ελληνική Αστυνομία τονίζει πως απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή καθώς στη συγκεκριμένη περίπτωση οι επιτήδειοι έχουν βελτιώσει τη μορφή του μηνύματος, το οποίο εμφανίζεται με ορθή σύνταξη και ορθογραφία, στοιχείο που ενδέχεται να ενισχύσει την ψευδή εντύπωση γνησιότητας.