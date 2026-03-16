50χρονος Ισπανός με χασίς και κοκαΐνη στο Καλό Νερό

Ενας 50χρονος Ισπανός συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής στο Καλό Νερό του δήμου Τριφυλίας για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Σε έλεγχο που του έκαναν αστυνομικοί της Β’ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος Μεσσηνίας, βρήκαν πάνω του 6,04 γραμμάρια χασίς και 2,71 γραμμάρια κοκαΐνης, με τις ποσότητες ναρκωτικών να κατάσχονται. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.