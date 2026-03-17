19 κλήσεις σε οδηγούς δικύκλων στη Μεσσηνία για κράνος

Ειδικότερα από 9 έως 15 Μαρτίου στους πέντε νομούς της Περιφέρειας πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.029 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 72 παραβάσεις (40 σε οδηγούς και 32 σε συνεπιβάτες).

Στη Μεσσηνία έγιναν 414 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 19 κλήσεις σε οδηγούς που δεν φορούσαν προστατευτικό κράνος.

Από τους άλλους νομούς ξεχωρίζει η Κορινθία που είχε 37 παραβάσεις, ενώ στους άλλους τρεις νομούς οι κλήσεις ήταν λίγες (Αργολίδα 7, Αρκαδία 4 και Λακωνία 5).

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον νέο αυστηροποιημένο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας η μη χρήση κράνους από τον οδηγό δικύκλων επισύρει πρόστιμο ύψους 350 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης για 30 μέρες.

Το ίδιο πρόστιμο προβλέπεται και για τον επιβάτη δικύκλων, ενώ 30 ευρώ είναι το πρόστιμο για τον οδηγό πατινιού. Να σημειωθεί πως σε περιπτώσεις υποτροπής, οι κυρώσεις αυξάνονται σημαντικά.

