6 συλλήψεις σε νέα αστυνομική επιχείρηση στη Μεσσηνία

Εξι συλλήψεις έγιναν στη Μεσσηνία σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε προχθές από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Συνολικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έγιναν έλεγχοι σε 629 άτομα,

εκ των οποίων 572 ήταν Ελληνες και 57 ήταν αλλοδαποί.

Επιπλέον προσήχθησαν 47 άτομα, από τα οποία 36 ήταν Ελληνες και

11 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν συνολικά 25 άτομα για διάφορα αδικήματα.

Ακόμη πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 459 οχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν συνολικά 135 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και πραγματοποιήθηκε μία ακινητοποίηση οχήματος .

Πιο αναλυτικά στη Μεσσηνία συνελήφθησαν τέσσερα άτομα για ναρκωτικά, όλοι στην Καλαμάτα. Πρόκειται για έναν 25χρονο με ένα τσιγαριλίκι,

έναν 38χρονο με 5,4 γραμμάρια χασίς, έναν 19χρονο μεε τσιγαριλίκι και

1,5 γραμμάριο χασίς και έναν 66χρονο με 11,9 γραμμάρια χασίς.

Ακόμη συνελήφθη μία 46χρονη Ρομά την Καλαμάτα για στέρηση δελτίου ταυτότητας και ένας 24χρονος Ρομά στα Ακοβίτικα για ανυποταξία.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο εισαγγελείς.

Κ.Ηλ.