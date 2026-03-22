Μεσσηνία: Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων (23-29/3)

Ανακοινώθηκαν χθες τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την επόμενη εβδομάδα από 23 έως 29 Μαρτίου.

Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας τα δρομολόγια είναι τα ακόλουθα:

Δευτέρα 23/3 απογευματινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Πρόδρομος - Αγαλιανή - Κυπαρισσία - Φιλιατρά - Χριστιανούπολη - Πλάτη - Περδικονέρι - Στασιό - Ξηρόκαμπος - Αρμενιοί – Βρύσες - Μουριατάδα - Σελλά και Αετός.

Τρίτη 24/3 απογευματινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Αχλαδοχώρι - Μαθία - Λύκισσα - Γαμβριά - Κόκκινο - Άνω Αμπελόκηποι - Κάτω Αμπελόκηποι - Εξοχικό - Ζιζάνι - Καπλάνι – Υάμεια.

Τετάρτη 25/3 απογευματινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Νέδουσα - Αλαγονία - Πηγές - Αρτεμισία - Λαδάς - Άνω Καρβέλι - Κάτω Καρβέλι - Περιβολάκια – Ελαιοχώριο.

Πέμπτη 26/3 πρωινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Εύα - Αγριλιά - Αμφιθέα - Ανδρούσα - Καλογερόραχη - Ελληνοεκκλησιά - Τρίκορφο – Κλήμα.

Παρασκευή 27/3 πρωινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Εξωχώρι - Σαϊδόνα - Καστάνια - Καρυοβούνι - Μηλέα - Πλάτσα - Νομιτσί - Θαλάμες - Λαγκάδα - Αγ. Νίκωνας.

Σάββατο 28/3 πρωινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Φλεσσιάδα - Ποταμιά - Παλαιό Λουτρό - Κάτω Βούταινα - Βούταινα - Μάκραινα - Παλαιά Βρύση - Κουλκάδα - Κεφαλόβρυσο - Τριπύλα – Ραπτόπουλο.