Σύλληψη για άσκοπο πυροβολισμό και τραυματισμό στη Μάδαινα

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Μεσσήνης έφτασαν στα ίχνη του ερευνώντας την υπόθεση του τραυματισμού άλλου 54χρονου κτηνοτρόφου λίγες ώρες νωρίτερα στη Μάδαινα.

Όπως προέκυψε ο πρώτος 54χρονος, που πυροβόλησε δεν γνώριζε ότι από την πράξη του είχε τραυματιστεί κάποιος άνθρωπος, ενώ όταν ερωτήθηκε γιατί το έκανε ανέφερε ότι δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο σκοπό και σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να τραυματίσει κάποιον, ούτε είχε οποιαδήποτε διαφέραμε με το θύμα. Να σημειωθεί ότι ο 54χρονος βρέθηκε σε αγρόκτημα σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από το σημείο που τραυματίστηκε ο συνομήλικός του. Οι αστυνομικοί κατά τη σύλληψη βρήκαν και κατέσχεσαν ένα κυνηγετικό όπλο, 3 φυσίγγια και 2 κάλυκες.

Να θυμίσουμε ότι ο άτυχος κτηνοτρόφος τραυματίστηκε ελαφρά από σκάγια στο πόδι.