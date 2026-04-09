5 συλλήψεις στη Μεσσηνία σε αστυνομική επιχείρηση

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκε προχθές με 26 συνολικά συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, πέντε εκ των οποίων στη Μεσσηνία.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, έγιναν έλεγχοι σε 808 άτομα, εκ των οποίων οι 712 ήταν Ελληνες και 96 ήταν αλλοδαποί.

Επιπλέον, προσήχθησαν 48 άτομα, από τα οποία 38 ήταν Ελληνες και 10 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν 26 άτομα.

Ακόμη πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 626 οχήματα, βεβαιώθηκαν συνολικά 295 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και έγιναν τρεις ακινητοποιήσεις οχημάτων.

Στη Μεσσηνία συνελήφθησαν τρία άτομα για ναρκωτικά.

Ενας 34χρονος Ρομά στο Αριοχώρι με ένα τσιγαριλίκι και δύο άτομα στα Φιλιατρά, ένας 31χρονος με 4,4 γραμμάρια χασίς και ένας 25χρονος με 3,3 γραμμάρια χασίς.

Ακόμη συνελήφθη ένας 38χρονος φυγόποινος στην Καλαμάτα σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για απλή σωματική βλάβη από τον Απρίλιο του 2024. Τότε του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 15 μηνών.

Ο 38χρονος συνελήφθη και για ναρκωτικά μιας και πάνω του βρέθηκαν 1,4 γραμμάρια κοκαΐνης.

Τέλος, συνελήφθη και ένας αλλοδαπός που διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο εισαγγελείς.

