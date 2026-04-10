Καλαμάτα: Εκλεψαν εργαλεία από κατάστημα δομικών υλικών

Διάφορα εργαλεία από κατάστημα δομικών υλικών στην οδό Αθηνών στην Καλαμάτα έκλεψαν τρεις Ρομά το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης.

Πρόκειται για έναν 18χρονο, μια 30χρονη και έναν 17χρονο που άρπαξαν διάφορα αντικείμενα αξίας 50 ευρώ.

Από αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού προέκυψε η ταυτότητα τους και το πρωί της επομένης ημέρας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στην Ασπροπουλιά από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Μεσσηνίας. Τα μικροεργαλεία βρέθηκαν στην κατοχή τους και αποδόθηκαν στο κατάστημα. Παράλληλα ο 17χρονος στερούταν δελτίου ταυτότητας.

Κ.Ηλ.