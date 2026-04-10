Μια ακόμα κλοπή στο νεκροταφείο στο Πλατύ

Μια ακόμα κλοπή με ζημιά σημειώθηκε στο νεκροταφείο στο Πλατύ, που διαπιστώθηκε χθες. Αυτή έγινε στο οστεοφυλάκιο. Κάτοικοι του χωριού που πήγαν να ανάψουν ένα κερί, στον χώρο που βρίσκονται τα οστά των αγαπημένων τους προσώπων, διαπίστωσαν ότι είχε κλαπεί το μανουάλι και τα κεριά ήταν πεταμένα κάτω, ενώ υπήρχαν και υπολείμματα φωτιάς.

Την κλοπή και την φωτιά που είχε μπει, μας επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της Κοινότητας Σπύρος Μαρούλης, που πέρα από την αγανάκτηση για τη νέα κλοπή στον χώρο του νεκροταφείου, εξέφρασε την ανησυχία του για τη φωτιά και το ενδεχόμενο που υπήρχε να επεκταθεί και να κάψει το οστεοφυλάκιο.