Μεσσηνία: Συνελήφθη 20χρονος που παρέλαβε δέμα με 1.000 κροτίδες

Πάνω από 1.600 πυροτεχνήματα και κροτίδες κατασχέθηκαν τις προηγούμενες ημέρες σε δύο ξεχωριστές υποθέσεις στη Μεσσηνία.

Στην πρώτη περίπτωση συνελήφθη ένας 20χρονος που είχε παραγγείλει ταχυδρομικώς κροτίδες.

Στη Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας υπήρχε σχετική πληροφορία και ο νεαρός είχε τεθεί σε παρακολούθηση. Το πρωί της Μ. Τετάρτης πήγε να παραλάβει από εταιρεία κούριερ στην Καλαμάτα το δέμα με τις κροτίδες και συνελήφθη από αστυνομικούς. Το δέμα περιείχε 1.000 κροτίδες διαφόρων τύπων, οι οποίες κατασχέθηκαν, ενώ ο ίδιος συνελήφθη για τη νομοθεσία περί βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι στο Λυκότραφο του δήμου Μεσσήνης, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν άλλες 59 κροτίδες.

Η δεύτερη υπόθεση αφορά πληροφορία που είχε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας για κροτίδες που έχει στη κατοχή του 27χρονος από την Ανδρούσα.

Τελικά οι εν λόγω κροτίδες βρέθηκαν στο σπίτι και την αποθήκη του 63χρονου πατέρα του στην Ανδρούσα, ύστερα από σχετική έρευνα που έγινε το μεσημέρι της Μ. Τετάρτης.

Πρόκειται για 587 πυροτεχνήματα διαφόρων κατηγοριών και 75 κροτίδες που κατασχέθηκαν, ενώ συνελήφθη ο 63χρονος.

Κ.Ηλ.

