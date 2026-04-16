Τρεις συλλήψεις σε καταυλισμούς Ρομά σε Καλαμάτα και Μεσσήνη

Στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε καταυλισμούς Ρομά πραγματοποιήθηκαν προχθές σε Μεσσηνία, Αρκαδία και Κορινθία με συνολικά 9 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα.

Στη Μεσσηνία οι έφοδοι αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας έγιναν στους δήμους Καλαμάτας και Μεσσήνης και ειδικότερα σε Παναγάκια, Πλατύ, Ασπρόχωμα, Αγιο Κωνσταντίνο, Αρφαρά, Θουρία, Μεσσήνη, Κουβέλια και Τρίοδο.

Στις συγκεκριμένες περιοχές ελέγχθησαν 22 άτομα, προσήχθησαν 5 από αυτά, ενώ έγιναν 3 συλλήψεις.

Μια 46χρονη και ένας 16χρονος συνελήφθησαν γιατί δεν είχαν αστυνομική ταυτότητα και ένα ακόμη άτομο συνελήφθη για ρευματοκλοπή.

Ακόμη βεβαιώθηκαν και 3 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οπως τονίζει η Αστυνομία “οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου”.

Κ.Ηλ.