Καλαμάτα: Δύο γυναίκες έκλεψαν τρόφιμα από σούπερ μάρκετ

Πρόκειται για μια 37χρονη και μία 38χρονη που εισήλθαν ως πελάτισσες στο σούπερ μάρκετ Βασιλόπουλος στην οδό Αρτέμιδος και έκλεψαν διάφορα είδη τροφίμων αξίας 65 ευρώ, τα οποία έκρυψαν σε τσάντες τους και τράπηκαν σε φυγή. Εγιναν όμως αντιληπτές από υπεύθυνο του καταστήματος, που ειδοποίησε την Αστυνομία και λίγη ώρα αργότερα οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης Μεσσηνίας.

Τα προϊόντα τροφίμων βρέθηκαν στην κατοχή τους και αποδόθηκαν στον υπεύθυνο του σούπερ μάρκετ.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.