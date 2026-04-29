Κυπαρισσία: Μητέρα και κόρη έκλεψαν το πορτοφόλι 47χρονης

Πρόκειται για μια 33χρονη και την 17χρονη κόρη της που το πρωί του Σαββάτου πλησίασαν μία 47χρονη σε κεντρικό σημείο της Κυπαρισσίας και δίχως να το αντιληφθεί της αφαίρεσαν το πορτοφόλι που περιείχε 200 ευρώ. Η 47χρονη κατήγγειλε το περιστατικό, με τους αστυνομικούς να της δείχνουν φωτογραφίες και να αναγνωρίζει τις δύο δράστιδες.

Η εξιχνίαση της κλοπής έγινε από το Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας, ενώ σε βάρος της 33χρονης και της ανήλικης κόρης της σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή.

