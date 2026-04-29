4 συλλήψεις για ναρκωτικά σε Αριοχώρι, Τρίοδο και Θουρία

Το πρωί της Δευτέρας στην Τρίοδο του δήμου Μεσσήνης ένας 24χρονος Ρομά και ένας 23χρονος κατείχαν από κοινού 9,4 γραμμάρια χασίς σε τρεις συσκευασίες και συνελήφθησαν από αστυνομικούς της

Α’ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Μεσσηνίας. Το ίδιο πρωινό στο Αριοχώρι συνελήφθη από αστυνομικούς της ίδιας υπηρεσίας μια 27χρονη Ρομά γιατί κατείχε 20 ναρκωτικά χάπια.

Τέλος, στη Θουρία μια 36χρονη βρέθηκε να έχει στην κατοχή της δύο ναρκωτικά χάπια σε έλεγχο που της έγινε από αστυνομικούς της Α’ Ο.Π.Κ.Ε. Μεσσηνίας.

Ολες οι ποσότητες ναρκωτικών κατασχέθηκαν, ενώ προανάκριση για τις υποθέσεις διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

