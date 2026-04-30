8 συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση στη Μεσσηνία

Ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν τις δύο προηγούμενες εβδομάδες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με 20 συνολικά συλλήψεις για διάφορα αδικήματα. Στη Μεσσηνία η επιχείρηση έλαβε χώρα προχθές με 8 συλλήψεις για μικροαδικήματα.

Συνολικά και στους πέντε νομούς της Περιφέρειας έγιναν έλεγχοι σε 617 άτομα, εκ των οποίων 553 ήταν Ελληνες και 64 ήταν αλλοδαποί. Επιπλέον, προσήχθησαν 39 άτομα, από τα οποία 33 ήταν Ελληνες και 6 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν 20 άτομα. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 444 οχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν συνολικά 149 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και πραγματοποιήθηκε μία ακινητοποίηση οχήματος.

Στη Μεσσηνία τέσσερις συλλήψεις έγιναν για ναρκωτικά. Ειδικότερα συνελήφθη ένας 43χρονος στην Καλαμάτα με 0,7 γραμμάρια χασίς, ένας 21χρονος και ένας 20χρονος με ένα τσιγαριλίκι στην Καλαμάτα και ένας 17χρονος στην Καλαμάτα με 0,33 γραμμάρια κοκαΐνης. Ακόμη αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε έναν 41χρονο φυγόποινο στην Καλαμάτα γιατί σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Δωδεκανήσου από το 2020 για κλοπές και απόπειρες κλοπών. Εγιναν επίσης δύο συλλήψεις νεαρών, ένας 17χρονου και ενός 16χρονου Ρομά στο Κοπανάκι για στέρηση δελτίου ταυτότητας, ενώ συνελήφθη και ένας αλλοδαπός, που διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του.