Τρεις κλήσεις για κράνος σε οδηγούς πατινιών στη Μεσσηνία

Κλήσεις σε οδηγούς πατινιών που δεν φορούσαν προστατευτικό κράνος βεβαιώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στη Μεσσηνία, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Ειδικότερα τρεις οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών δέχθηκαν κλήση για κράνος και θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο 30 ευρώ.

Πρόκειται για τις πρώτες κλήσεις που βεβαιώθηκαν σε πατίνια στη Μεσσηνία εδώ και πολλούς μήνες, με τους ελέγχους από την Αστυνομία να εντείνονται.

Από εκεί και πέρα από 4 έως 10 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν 1.097 έλεγχοι

στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και βεβαιώθηκαν συνολικά 64 παραβάσεις.

Ειδικότερα βεβαιώθηκαν 39 παραβάσεις σε οδηγούς δίκυκλων, 20 παραβάσεις σε οδηγούς πατινιών και 5 παραβάσεις σε συνεπιβάτες.

Στη Μεσσηνία έγιναν 421 έλεγχοι και εκτός από τους τρεις οδηγούς πατινιών, δέχθηκαν κλήσεις και 11 οδηγοί δικύκλων που δεν φορούσαν προστατευτικό κράνος.

Στους άλλους νομούς οι κλήσεις που βεβαιώθηκαν ήταν 17 στην Αργολίδα, 4 στην Αρκαδία, 19 στην Κορινθία και 10 στη Λακωνία.

Κ.Ηλ.