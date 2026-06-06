Παρουσίαση βιβλίων του Σταύρου Σταυρόπουλου αύριο στην Καλαμάτα

Εκδήλωση για την παρουσίαση αντιπροσωπευτικών βιβλίων του Σταύρου Σταυρόπουλου διοργανώνουν αύριο Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 7 μ.μ. έως τις 11 μ.μ. το Κύτταρο Rock Bar και το Συνεργατικό Βιβλιοπωλείο - Καφέ - Πολυχώρος «Heterotopia Project» στην Καλαμάτα, στον χώρο του μπαρ.

Ο συγγραφέας θα μιλήσει για την Κοσμική Τετραλογία του (2011 -2014), τον τρόπο με τον οποίον αυτή συνεχίζεται σε ένα ενιαίο corpus θεματικού έργου, που φτάνει να αριθμεί τα 13 βιβλία, έχοντας ως κεντρικό άξονα την γυναίκα που ήταν ο κόσμος, την ιδέα που έχει για την δημιουργία και την λογοτεχνία μετά από 27 βιβλία, τον ρόλο της ποίησης, και θα συνομιλήσει με τον κοινό για την σημερινή σκληρή κοινωνική συνθήκη που βιώνουμε όλοι μας και την ένοχη σιωπή πολιτών και θεσμικών παραγόντων.

Θα μιλήσει για την αδιαφορία που αντικατέστησε την αντίσταση, την έλλειψη χρόνου που στρατηγικά ήταν ο στόχος, την παθητικότητα, την γλώσσα που σιγά σιγά εξαφανίζεται ως μέσον και κώδικας επικοινωνίας, την γενική μετριότητα των «βιαστικών υπευθύνων», την αγάπη που ατροφεί ολοένα, τον σεβασμό στην διαφορετικότητα που απουσιάζει παντελώς, την νέα «ηθική» τάξη πραγμάτων που επιβάλλεται με την «δημοκρατική» ατιμωρησία, την σιωπή που καλλιεργείται, την μοιρολατρεία, το κοινωνικό τέλμα, τον ρόλο της ελληνικής οικογένειας, των ελληνικών σχολείων και των πανεπιστημίων σήμερα.

Η εκδοχή αυτής της «νέας ελληνικότητας» εκτός από θλιβερή, απειλεί άμεσα το μέλλον πολλών παιδιών και νοικοκυριών.

Για τα βιβλία θα μιλήσουν η Κορνηλία Καδόγλου, διδάκτωρ βιολογίας, ποιήτρια και ο Σταύρος Κάρτσωνας, διδάκτωρ φιλοσοφίας, φιλόλογος.

Οπτικοακουστικά μέσα - προβολές βίντεο και φωτογραφικά σλάιντ – dj από τον Γιάννη Τάσιο.

Η παρουσίαση θα συμβαίνει συγχρόνως με μουσικές που θα διακόπτουν τον λόγο για να τον συμπληρώσουν διαδραστικά. Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό, όπου θα θιγούν τα αίτια αυτής της μακράς κρίσης ταυτοτήτων, ιδεών, παιδείας και πολιτισμού, ο φόβος, η ατολμία, ο συμβιβασμός, η υποταγή, τα δικαιώματα, η ελευθερία του λόγου και ο ρόλος της γραφής. Πως και με ποιο τρόπο οδηγηθήκαμε έως εδώ. 'Όποιος από το κοινό θελήσει μπορεί να παρέμβει και να τοποθετηθεί ελεύθερα.

Ο Σταύρος Σταυρόπουλος γεννήθηκε στο Μοσχάτο το 1962, όπου ζει ακόμα. Σπούδασε στο Παρίσι κοινωνιολογία και στην Αθήνα δημοσιογραφία, εγκαταλείποντας και τα δύο στη μέση, χωρίς να πάρει πτυχίο. Έχει γράψει πεζογραφία, δυο «σχέδια» νέου μυθιστορήματος, δυο νουβέλες, ένα θεατρικό μονόλογο και πολλές ποιητικές συλλογές. Έχει συνεργαστεί ως αρθρογράφος με πολλά έντυπα και εφημερίδες.

Έχουν εκδοθεί 27 βιβλία του, εκ των οποίων τρία έχουν μεταφερθεί στο θέατρο. Η Τετραλογία Πιο νύχτα δεν γίνεται (Οξύ 2011) – Μετά (Απόπειρα 2012) – Καπνισμένο κόκκινο (Σμίλη 2013) και Ολομόναχοι μαζί (Σμίλη 2014) εγκαινιάζει την λεγόμενη Κοσμική Τετραλογία, και θεωρείται έργο αναφοράς, σαν μια μεγάλη, φασματική αλληγορία που διαρρηγνύει τα πλαίσια του Κανόνα.

Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί στα Αγγλικά, στα Γαλλικά, στα Γερμανικά, στα Ισπανικά και στα Σέρβικα.