12 συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση στη Μεσσηνία

Συνολικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έγιναν έλεγχοι σε 661 άτομα, εκ των οποίων 567 ήταν Ελληνες και 94 ήταν αλλοδαποί.

Επιπλέον, προσήχθησαν 55 άτομα, από τα οποία 40 ήταν Ελληνες και 15 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν 35 άτομα.

Ακόμη πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 499 οχήματα, βεβαιώθηκαν συνολικά 196 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και έγιναν δύο ακινητοποιήσεις οχημάτων.

Ειδικότερα στη Μεσσηνία συνελήφθησαν πέντε άτομα για ναρκωτικά.

Πρόκειται για έναν 32χρονο και έναν 37χρονο στην Καλαμάτα με 1,2 γραμμάρια χασίς ο καθένας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, για έναν 20χρονο στην Καλαμάτα με 0,4 γραμμάρια κοκαΐνης, για έναν 41χρονο στην Καλαμάτα με 1,3 γραμμάρια χασίς και για έναν 29χρονο στην Κάτω Βέργα με 0,7 γραμμάρια κοκαΐνης.

Ακόμη συνελήφθησαν δύο άτομα για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα μιας και είχαν λήξει οι άδειες στα κυνηγετικά τους όπλα, ένας 20χρονος Αλβανός για παράβαση της νομοθεσίας περί Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μιας και είχε δύο φαρμακευτικά χάπια που δεν έφεραν ενδεικτικά ασφαλείας και τέλος τέσσερις αλλοδαποί που διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.

