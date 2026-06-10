Μυστήριο με την επετειακή καμπάνα στο Νιόκαστρο Πύλου

Πρόκειται για μία καμπάνα βάρους 12 κιλών που είχαν δωρίσει Ρώσοι φιλέλληνες, από το πολεμικό πλοίο Azon, στις 19 Οκτωβρίου 2017 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 190 ετών από τη Ναυμαχία του Ναβαρίνου.

Η εξαφάνιση της καμπάνας διαπιστώθηκε το πρωί του περασμένου Σαββάτου και διερευνώνται οι συνθήκες υπό τις οποίες απομακρύνθηκε από τον χώρο του ναού.

Αν δηλαδή επρόκειτο για κλοπή ή απομακρύνθηκε για διαφορετικούς λόγους.

Η φύλαξη του Κάστρου της Πύλου ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού, με την Αστυνομία να έχει αποστείλει σχετικό έγγραφο στο Υπουργείο για το αν είναι ενήμεροι οι αρμόδιοι για την απώλεια της καμπάνας ή αν εκλάπη από το χώρο του ναού στο Νιόκαστρο.