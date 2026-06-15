Σύλληψη 23χρονου στη Μεσσήνη με κοκαΐνη και χασίς

Ειδικότερα το απόγευμα της Παρασκευής αστυνομικοί της Α’ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Μεσσηνίας έκαναν έλεγχο σε αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονος, ο οποίος είχε στην κατοχή του τρεις συσκευασίες με 6,5 γραμμάρια χασίς, 5,2 γραμμάρια κοκαΐνης, με τις ναρκωτικές ποσότητες να κατάσχονται.

Ακόμη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 150 ευρώ, 100 δολάρια ΗΠΑ, 20 αγγλικές λίρες και το κινητό του τηλέφωνο.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του στη Μεσσήνη όπου βρέθηκαν 4.300 ευρώ τα οποία κατασχέθηκαν ως προερχόμενα από την τέλεση αξιόποινων πράξεων και 0,7 γραμμάρια χασίς.

Ακόμη κατασχέθηκε και το αυτοκίνητο του, ως μέσο διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων, ενώ σε βάρος του 23χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.