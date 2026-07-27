Ηρθε και... ξανακόπηκε το νερό σε Κιτριές και Καλλιανέικα

Νερό άφθονο είχαν τα Καλλιανέικα και οι Κιτριές από το μεσημέρι της Παρασκευής μέχρι και χθες το απόγευμα, όπως μας ενημέρωσαν κάτοικοι της περιοχής.

Εξέλιξη θετική που έδειξε ότι το σοβαρό λειψυδρίας αντιμετωπίστηκε, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το έργο που ετοιμάζουν ο Σύνδεσμος Υδρευσης και ο Δήμος Δυτικής Μάνης.

Χθες, ωστόσο, το απόγευμα το νερό σταμάτησε ξανά.

Γ.Σ.