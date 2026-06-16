Μεσσηνία: 42 κλήσεις σε μία εβδομάδα για κράνος σε οδηγούς μηχανών και πατινιών

103 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε οδηγούς και συνεπιβάτες δικύκλων και σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Από τις 103 παραβάσεις, οι 42 βεβαιώθηκαν σε δρόμους της Μεσσηνίας, επιβεβαιώνοντας πως υπάρχει τις τελευταίες εβδομάδες μικρή αύξηση του φαινομένου οδηγοί να κυκλοφορούν δίχως προστατευτικό κράνος.

Ειδικότερα από 8 έως 14 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.441 έλεγχοι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σε αναβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων και ενοικιαζόμενων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο, καθώς και επαγγελματιών διανομέων για την τήρηση της υποχρέωσης χρήσης κράνους, από οδηγούς και συνεπιβάτες.

Βεβαιώθηκαν συνολικά 76 παραβάσεις σε οδηγούς δίκυκλων, 10 παραβάσεις σε συνεπιβάτες και 17 σε οδηγούς πατινιών.

Στη Μεσσηνία έγιναν 482 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 42 κλήσεις σε οδηγούς

για μη χρήση κράνους.

Τριάντα δύο ήταν σε οδηγούς μηχανών και 10 σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών.

Στους άλλους νομούς οι παραβάσεις ήταν οι εξής: Αργολίδα 14, Αρκαδία 12, Κορινθία 15 και Λακωνία 20.

Κ.Ηλ.