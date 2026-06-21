Καλαμάτα: Σύλληψη 47χρονου για διακίνηση ναρκωτικών - Κατάσχεση σχεδόν 1,5 κιλού χασίς

Χασίς σε… πελάτες στην Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή διακινούσε τουλάχιστον το τελευταίο δίμηνο ένας 47χρονος, ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Ο 47χρονος όπως προέκυψε διακινούσε τις ποσότητες χασίς από 5 έως 8 ευρώ το γραμμάριο και σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες χασίς συνολικού βάρους 1 κιλού και 430 γραμμαρίων, μία ζυγαριά και ένα κινητό τηλέφωνο ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Ο 47χρονος θα οδηγηθεί ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών Καλαμάτας, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.