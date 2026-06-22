Καλαμάτα: Σύλληψη 63χρονου φυγόποινου

Έναν 63χρονο φυγόποινο συνέλαβε το πρωί του Σαββάτου η Αστυνομία στα Ακοβίτικα.

Σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για παράβαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, που προέβλεπε ποινή φυλάκισης ενός έτους και χρηματική ποινή 3.000 ευρώ.