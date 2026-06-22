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Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026 20:20

Καλαμάτα: Σύλληψη 63χρονου φυγόποινου

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Καλαμάτα: Σύλληψη 63χρονου φυγόποινου

Navarino Agora

Έναν 63χρονο φυγόποινο συνέλαβε το πρωί του Σαββάτου η Αστυνομία στα Ακοβίτικα.

Σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για παράβαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, που προέβλεπε ποινή φυλάκισης ενός έτους και χρηματική ποινή 3.000 ευρώ.

 

Κατηγορία Αστυνομικά
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