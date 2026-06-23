Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι αύριο στον αυτοκινητόδρομο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ από χθες σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος- Τρίπολη- Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο- Σπάρτη, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης από την κατασκευάστρια εταιρεία, στην περιοχή του σκεπαστού (cut & cover) του ανισόπεδου κόμβου Καλαμάτας, στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν τις χιλιομετρικές θέσεις από 240,8 έως 239,3 (Ισόπεδος Κόμβος Καλαμάτας). Ειδικότερα από χθες το πρωί έως και αύριο Τετάρτη στις 6 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός στην κατεύθυνση προς Αθήνα από τον Ισόπεδο Κόμβο Καλαμάτας, από χ.θ. 240,8 έως χ.θ. 239,3 και η κυκλοφορία όλων των οχημάτων με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα εκτρέπεται μέσω τοπικής οδού στον Κλάδο εισόδου Α-21-2.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με όλες τις προσωρινές πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπά μέσα οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν.