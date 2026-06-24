Ηλεκτρονική απάτη με ψεύτικα emails της Europol και της Αστυνομίας

Οπως ενημέρωσε το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας το μήνυμα εμφανίζεται να έχει αποσταλεί από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου enugr@enu.gr (HELLENIC EUROPOL NATIONAL UNIT), και φέρει ως θέμα «ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ».

Οι δράστες χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτά σε επιστολή δήθεν αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, προσπαθούν να εξαπατήσουν πολίτες – χρήστες του διαδικτύου, με το πρόσχημα ότι ο αποδέκτης τους εμπλέκεται σε υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων και άλλων αδικημάτων.

Μάλιστα, χρησιμοποιώντας λογότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της EUROPOL, καθώς και ψευδή υπογραφή του δήθεν Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας, επιχειρούν να προσδώσουν «αληθοφάνεια» στη σχετική επιστολή.

Η ΕΛ.ΑΣ. κάνει γνωστό πως το συγκεκριμένο κείμενο – μήνυμα που διακινείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ως δήθεν επιστολή του «Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας», είναι καταφανώς ψευδεπίγραφο και απατηλό και αποστέλλεται από δράστες που επιχειρούν προφανώς να εξαπατήσουν – παραπλανήσουν τους πολίτες και ακολούθως να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος.

Παρακαλούνται οι πολίτες να μην ανταποκρίνονται και να διαγράφουν το συγκεκριμένο μήνυμα, καθώς και «να μην ανοίγουν» τα συνημμένα αρχεία για αποφυγή προσβολής από κακόβουλο λογισμικό.

Υπενθυμίζεται ότι, περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης πολιτών υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr), στην ενότητα «Οδηγός του πολίτη/Χρήσιμες συμβουλές», ενώ επιπλέον πληροφορίες και συμβουλές για περιστατικά ηλεκτρονικών απατών υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος www.cyberalert.gr.