10 συλλήψεις σε νέα αστυνομική επιχείρηση στη Μεσσηνία

Δέκα άτομα συνελήφθησαν στη Μεσσηνία στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας που πραγματοποιήθηκε προχθές Τρίτη.

Συνολικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έγιναν έλεγχοι σε 772 άτομα,

εκ των οποίων τα 697 ήταν Ελληνες και 75 ήταν αλλοδαποί.

Επιπλέον, προσήχθησαν 58 άτομα, από τα οποία 43 ήταν Ελληνες και

15 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν συνολικά 40 άτομα.

Ακόμη πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 613 οχήματα, βεβαιώθηκαν συνολικά 216 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και πραγματοποιήθηκε μία ακινητοποίηση οχήματος.

Στη Μεσσηνία συνελήφθησαν τέσσερα άτομα για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα συνελήφθη ένας 50χρονος Ισπανός στην Εθνική οδό Καλαμάτας – Πύλου μιας και κατείχε 9,7 γραμμάρια χασίς, ένα γραμμάριο κοκαΐνη και ένα τσιγαριλίκι.

Ακόμη ένας 19χρονος και ένας 17χρονος στην Καλαμάτα γιατί είχαν από κοινού 0,7 γραμμάρια χασίς, ενώ για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο 48χρονος πατέρας του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του, ενώ τέλος και ένας 57χρονος Ρομά στο Πλατύ με 0,3 γραμμάρια χασίς.

Επιπλέον μία σύλληψη έγινε στην Καλαμάτα ενός 35χρονου φυγόποινου Ρομά που σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση από το Μονομελές Εφετείο Καλαμάτας για κλοπή κατ’ εξακολούθηση.

Η απόφαση είναι από τον Μάρτιο του 2022 και αφορά κλοπές που έγιναν σε Φιλιατρά και Σουληνάρι, ενώ στον 35χρονο είχε επιβληθεί κάθειρξη 7 ετών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ.

Μία σύλληψη έγινε στην Καρδαμύλή για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού και αφορά έναν 27χρονο Ρομά που πωλούσε καρπούζια και πεπόνια, στερούμενος πιστοποιητικό υγείας.

Τέλος, άλλες τρεις συλλήψεις έγιναν για υποθέσεις ρευματοκλοπής.

Κ.Ηλ.