Μεσσηνία: 29 κλήσεις για κράνος σε οδηγούς μηχανών και πατινιών

Δέκα οκτώ οδηγοί μηχανών και άλλοι 11 χρήστες ηλεκτρικών πατινιών εντοπίστηκαν να οδηγούν δίχως κράνος την περασμένη εβδομάδα στη Μεσσηνία και σε βάρος τους βεβαιώθηκαν κλήσεις από την Αστυνομία.

Από 6 έως 12 Ιουλίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.268 έλεγχοι σε αναβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων και ενοικιαζόμενων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο, καθώς και επαγγελματιών διανομέων για την τήρηση της υποχρέωσης χρήσης κράνους, από οδηγούς και συνεπιβάτες.

Βεβαιώθηκαν συνολικά 88 παραβάσεις, 67 σε οδηγούς δικύκλων,

5 σε συνεπιβάτες και 16 σε χρήστες ηλεκτρικών πατινιών

Στους δρόμους της Μεσσηνίας το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έγιναν 464 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις σε οδηγούς μηχανών που δεν φορούσαν προστατευτικό κράνος και 11 σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών.

Στους άλλους νομούς της Περιφέρειας οι παραβάσεις ήταν οι εξής:

Αργολίδα 9, Αρκαδία 18, Κορινθία 26 και Λακωνία 6.

Κ.Ηλ.