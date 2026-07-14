eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026 13:26

Μεσσηνία: 29 κλήσεις για κράνος σε οδηγούς μηχανών και πατινιών

Γράφτηκε από

Μεσσηνία: 29 κλήσεις για κράνος σε οδηγούς μηχανών και πατινιών

Premium Strom

 

Δέκα οκτώ οδηγοί μηχανών και άλλοι 11 χρήστες ηλεκτρικών πατινιών εντοπίστηκαν να οδηγούν δίχως κράνος την περασμένη εβδομάδα στη Μεσσηνία και σε βάρος τους βεβαιώθηκαν κλήσεις από την Αστυνομία.

Από 6 έως 12 Ιουλίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.268 έλεγχοι σε αναβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων και ενοικιαζόμενων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο, καθώς και επαγγελματιών διανομέων για την τήρηση της υποχρέωσης χρήσης κράνους, από οδηγούς και συνεπιβάτες.

Βεβαιώθηκαν συνολικά 88 παραβάσεις, 67 σε οδηγούς δικύκλων,

5 σε συνεπιβάτες και 16 σε χρήστες ηλεκτρικών πατινιών

Στους δρόμους της Μεσσηνίας το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έγιναν 464 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις σε οδηγούς μηχανών που δεν φορούσαν προστατευτικό κράνος και 11 σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών.

Στους άλλους νομούς της Περιφέρειας οι παραβάσεις ήταν οι εξής:

Αργολίδα 9, Αρκαδία 18, Κορινθία 26 και Λακωνία 6.

Κ.Ηλ.

 

 

 

Κατηγορία Αστυνομικά
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις