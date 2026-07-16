Συλλήψεις τριών νεαρών με ναρκωτικά στη Μικρή Μαντίνεια

Τρία ακόμη νεαρά άτομα συνελήφθησαν στο δήμο Καλαμάτας για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Η σύλληψη τους έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης στη Μικρή Μαντίνεια, όταν αστυνομικοί της Α’ Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης Μεσσηνίας, σταμάτησαν το αυτοκίνητο που επέβαιναν για έλεγχο.

Οδηγός ήταν ένας 24χρονος από τη Βέργα και στο αυτοκίνητο επέβαιναν ένας 23χρονος από το Ασπρόχωμα και ένας 22χρονος από την Αθήνα.

Οι τρεις νεαροί είχαν κρύψει τρεις συσκευασίες με συνολικά 39,5 γραμμάρια χασίς σε τροχό του οχήματος! Οι ποσότητες ναρκωτικών ουσιών κατασχέθηκε, όπως και το χρηματικό ποσό των 4.015 ευρώ ως προερχόμενο από την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ακόμη κατασχέθηκε το αυτοκίνητο και τα κινητά τους τηλέφωνα.

Ακολούθησαν έρευνες στα σπίτια των τριών συλληφθέντων.

Σε αυτό του 24χρονου στη Βέργα εντοπίστηκαν 4,3 γραμμάρια χασίς και ένα μαχαίρι τύπου «ματσέτα» με μήκος λάμας 35 εκατοστών, στο σπίτι του 22χρονου στη Νέα Φιλαδέλφεια βρέθηκε ένα γκλοπ, ενώ στο σπίτι του 23χρονου στο Ασπρόχωμα δεν εντοπίστηκε τίποτα.

Αξίζει να σημειωθεί πως και οι τρεις νεαροί στο παρελθόν είχαν απασχολήσει τις Αρχές για κατοχή ναρκωτικών.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.