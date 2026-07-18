Σύλληψη 57χρονου Αγγλου στη Μεθώνη – Παρέλαβε δέμα με ναρκωτικά από την πατρίδα του

Ενας 57χρονος Αγγλος που διαμένει στην Τάπια Μεθώνης συνελήφθη από την Αστυνομία, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά (κατοχή και διακίνηση), μιας και παρέλαβε δέμα με κατεργασμένη κάνναβη από την πατρίδα του.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας είχαν ειδοποιηθεί από τις 22 Ιουνίου πως στις αποθήκες των ΕΛΤΑ στο αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος”, υπάρχει ένα ύποπτο δέμα από το Ηνωμένο Βασίλειο με παραλήπτη τον 57χρονο από τη Μεθώνη.

Οι Αρχές εντόπισαν πως το δέμα περιείχε κάνναβη τύπου σοκολάτας και ακόμη ένα σακουλάκι καφέ σε σκόνη, αλλά και μπάρες δημητριακών!

Την Τετάρτη το δέμα έφτασε στη Μεθώνη και προχθές οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης, με αστυνομικούς να του το παραδίδουν προσποιούμενοι τους υπαλλήλους των ΕΛΤΑ!

Ο 57χρονος Αγγλος παρέλαβε το παράνομο δέμα και αμέσως οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης, με την συνδρομή αστυνομικών του Α.Τ. Πύλου – Νέστορος, του πέρασαν χειροπέδες.

Το δέμα περιείχε 87,30 γραμμάρια κατεργασμένη κάνναβη σε μορφή πάστας (τύπου σοκολάτα), ενώ ο καφές είχε τοποθετηθεί για να αποπροσανατολίσει με το άρωμα του τον αστυνομικό σκύλο ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών!

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του στην Τάπια Μεθώνης, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1,8 γραμμάρια χασίς και 11 φαρμακευτικά χάπια (κωδεϊνης), ενώ κατασχέθηκε και το κινητό του τηλέφωνο ως μέσο επικοινωνίας για την τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία να απολογηθεί μεθαύριο Δευτέρα στον ανακριτή Καλαμάτας.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.