Μεσσηνία: Οριστικός ανάδοχος για το Νέα Κορώνη - Χωματερό

Στην ανάδειξη του οριστικού αναδόχου για το έργο βελτίωσης του οδικού τμήματος που συνδέει τις 9η και 13η Επαρχιακές Οδούς, στο τμήμα Νέα Κορώνη – Χωματερό της Π.Ε. Μεσσηνίας, προχώρησε η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου, ανοίγοντας τον δρόμο για την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη των εργασιών.

Η απόφαση ελήφθη στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπό την προεδρία του αναπληρωτή περιφερειάρχη Χρήστου Λαμπρόπουλου. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 900.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, η παρέμβαση αφορά τη βελτίωση του οδικού τμήματος που συνδέει τις δύο επαρχιακές οδούς, με στόχο την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την καλύτερη εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι η προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου είχε υπογραφεί από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό, τον δήμαρχο Πύλου – Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα και τον δήμαρχο Μεσσήνης Γιώργο Αθανασόπουλο.

Όπως επισημαίνεται από την Περιφέρεια, το έργο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη βελτίωση των οδικών υποδομών και την ενίσχυση της ασφαλούς μετακίνησης στην Πελοπόννησο.