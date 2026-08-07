Καλαμάτα: Αντίδραση για τη μεταφορά του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης

Να μην μεταφερθεί το Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στο Δημαρχείο Καλαμάτας και να παραμείνει στον χώρο του (Μαντίκλου και Περρωτή, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου) για λόγους προστασίας της ιδιωτικότητας και της εχεμύθειας των γυναικών που καταγγέλλουν κακοποιητικές συμπεριφορές σε βάρος τους, ζήτησαν χθες το πρωί στο Δημαρχείο, σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ, κοινωνικοί λειτουργοί, δημοτικοί σύμβουλοι και γυναίκες.

Οι συγκεντρωθέντες ανέβηκαν στον 3ο όροφο του Δημαρχείου και συναντήθηκαν – επειδή ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος απουσίαζε στην Αθήνα – με τη γ.γ. του Δήμου Μαρία Νταμάτη, η οποία είπε ότι δεν υπάρχει ειλημμένη απόφαση για το θέμα κι εξέφρασε την απορία της για το πώς ξεκίνησε η συζήτηση.

Σε δηλώσεις που έγιναν:

Η πρόεδρος του περιφερειακού τμήματος Πελοποννήσου του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας Αγγελική Μαλαπέτσα ενημέρωσε ότι “ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα για να ενώσουμε τη φωνή μας με τις φωνές των γυναικών που θέλουν απόρρητη ιδιωτικότητα, για να μπορέσουν να σπάσουν τη σιωπή και να μιλήσουν, γι’ αυτό που τις απασχολεί”.

Κι έφερε το παράδειγμα μιας γυναίκας χτυπημένης, που φοράει γυαλιά ηλίου, πηγαίνει στον χώρο του Δημαρχείου, συναντά κάποιον που τη ρωτά τι κάνει. Και της λέει: «Το μάτι σου πονάει, κάτι έχεις» και παρατηρεί πως “αυτό και μόνο, για να καταλάβει κάποιος γιατί ενώνουμε τις φωνές μας στο να μην μεταφερθεί εδώ το Κέντρο”.

Η κ. Μαλαπέτσα σημείωσε: “Η ιδιωτικότητα και η ασφάλεια γι’ αυτές τις γυναίκες είναι το Α και το Ω. Πολύ δύσκολα θα μιλήσουν, πολύ δύσκολα θα βρεθούν μόνες τους για να μπορέσουν να δεχθούν υποστήριξη, να δυναμώσουν και να το αντιμετωπίσουν. Η πόλη μας αντιμετώπισε ένα τραγικό γεγονός πριν από 2 μήνες, δεν μπορεί να ξεχνάμε. Ο Δήμος κλήθηκε να αντιμετωπίσει μία κατάσταση που θα έπρεπε να το κάνει να σκέφτεται πώς θα βελτιώσει και πώς θα ενδυναμώσει αυτό το Κέντρο που έχει και πραγματικά βοηθάει κόσμο. Περιμένουμε να μας απαντήσει πώς λήφθηκε αυτή η απόφαση, αν πραγματικά συμφωνεί το Κέντρο Ισότητας και είναι σύμφωνη η απόφαση με την προγραμματική σύμβαση που έχει υπογραφεί και ορίζει τις προϋποθέσεις, για τον χώρο που πρέπει να γίνεται και υπάρχει το Κέντρο Συμβουλευτικής.

Είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσει το Κέντρο αυτόν τον χαρακτήρα: Δηλαδή, να μην είναι ένα γραφείο σε μια σειρά υπηρεσιών. Αλλά να είναι ένας χώρος με μια διεπιστημονική ομάδα. Και είναι ευχής έργον και αυτό μας κάνει εντύπωση, γιατί ο Δήμος Καλαμάτας έχει κοινωνική πολιτική, είναι ένας ενεργός Δήμος, όπου θα βρει νομική υποστήριξη – προστέθηκε και αυτό το κομμάτι του προσωπικού πλέον – και περιμέναμε από αυτόν ότι θα υπάρξει μια αναβάθμιση του Κέντρου. Οχι μια υποτίμηση, μεταφέροντάς το σε έναν χώρο που δεν προστατεύεται η ιδιωτικότητα.

Επίσης, έχουμε βάλει πάρα πολλές φορές το θέμα ως κοινωνικοί λειτουργοί ότι οι θέσεις του προσωπικού θα πρέπει να είναι μόνιμες. Δεν μπορεί να είναι συμβασιούχοι και να εξαρτάται κάθε χρόνο αν θα ανανεωθεί το πρόγραμμα. Η θεραπευτική σχέση προϋποθέτει χρόνο, προϋποθέτει σχέση”.

Καταλήγοντας, η πρόεδρος του τοπικού παραρτήματος επισήμανε:

“Το Κέντρο λειτουργεί περισσότερο από 10 χρόνια κι έχει εξυπηρετήσει πάνω από 1.100 περιπτώσεις γυναικών, που διστάζουν να πάνε στην υπηρεσία. Πιστεύουμε ότι αν μεταφερθεί εδώ, δεν θα έρχονται οι γυναίκες. Αυτό σημαίνει ότι κινδυνεύουμε να έχουμε μεγαλύτερη αποδυνάμωση αυτών των γυναικών. Και ίσως και νέα τραγικά γεγονότα.

Ας μην ξεχνάμε ότι δεν ήταν η μόνη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Και πέρυσι, επίσης, υπήρξε γυναικοκτονία.

Είναι υποχρέωσή μας να ενώσουμε τις φωνές μας με τις φωνές των γυναικών που δεν νιώθουν δυνατές, που ο θύτης τις έχει κάνει να πιστεύουν ότι δεν αξίζουν και δεν έχουν φωνή και δεν μπορεί καν να τις προστατεύσει. Περιμένουμε τον δήμαρχο να δούμε ποιο είναι το σκεπτικό που τον κάνει να παραγνωρίζει το θέμα του απορρήτου και της ιδιωτικότητας”.

Ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ Δημήτρης Φαββατάς δήλωσε:

Συγκεντρωθήκαμε για να δηλώσουμε την αντίθεσή μας στη μεταφορά του Κέντρου. Δεν μπορεί αυτό το πρόγραμμα να έρθει στο Δημαρχείο, γιατί υπάρχει μεγάλη προσέλευση κόσμου και αυτό το πρόγραμμα απαιτεί να υπάρχει μυστικότητα. Ζητάμε από τον δήμαρχο να ανακαλέσει αυτή την απόφαση, να παραμείνει το Κέντρο εκεί που είναι είναι, που λειτουργεί χρόνια, εκεί που το θέλουν όλοι οι σύλλογοι και οι εργαζόμενοι. Δεν μπορεί να είναι σε δημόσια θέα”.

Η δημοτική σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Ευγενία Κούβελα παρατήρησε: “Το Κέντρο Συμβουλευτικής δεν είναι μια οποιαδήποτε υπηρεσία, δεν είναι μια δημόσια υπηρεσία. Είναι μια πολύ ευαίσθητη υπηρεσία και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Η Γραμματεία Ισότητας έχει βάλει κάποιες προϋποθέσεις και για τον τρόπο λειτουργίας τους και για τον χώρο που θα στεγάζονται. Οι υπηρεσίες αυτές θέλουν διακριτικότητα, εμπιστευτικότητα, εχεμύθεια, σε μέρη όχι πολυσύχναστα. Αν δεν είναι επαρκές το κτήριο που είναι σήμερα, να βρουν ένα άλλο κτήριο, αυτόνομο”.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός ανέφερε ότι “ο Δήμος αντί να ενισχύσει τέτοιες δομές, να ενισχύσει το προσωπικό και να αυξήσει το ωράριο στις υπηρεσίες, κοιτάζει να τις υποβαθμίσει. Δεν είναι λογικό η μεγαλύτερη πόλη της Πελοποννήσου να έχει μια δομή που δουλεύει σαν δημόσια υπηρεσία”.

Η εκπρόσωπος της Φεμινιστικής Καλαμάτας Βαγγελιώ Παναγάκη σημείωσε:

“Η Φεμινιστική Καλαμάτας καλεί τον δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο να επανεξετάσει την πρότασή τους για μετακόμιση του Κέντρου Συμβουλευτικής στο Δημαρχείο από την οδό Μαντίκλου και Περρωτή. Και θα θέλαμε να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τον εσωτερικό αγώνα που δίνει μία γυναίκα για να φθάσει μέχρι το Κέντρο και να καταγγείλει τον κακοποιητή και το περιβάλλον που ζει και βιώνει”.